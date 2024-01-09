Чемпионка ОИ Годжа — о равноправии: нельзя просто требовать прав, у нас есть и обязанности

Олимпийская чемпионка 2018 года, серебряный призёр ОИ-2022 итальянская горнолыжница София Годжа высказалась о равноправии в обществе и прокомментировала скандал с поцелуем футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Напомним, после победы женской сборной Испании по футболу на чемпионате мира ныне экс-глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы. Спортсменка позже заявила, что не давала согласия на поцелуй.

«Да, я знаю об этой ситуации. Поцелуй с футболисткой был несколько агрессивным. Мы живём в то время, когда женщины активно борются за свои права. За это приходится бороться, но мы не должны забывать, что у всех нас есть обязанности. И я говорю не только о женщинах, я говорю об обществе в целом. Нельзя просто требовать, нужно что-то делать, нести ответственность. Единственный способ нам стать лучше как обществу — это труд, единственный верный принцип — это меритократия.

В Италии много говорят о патриархате, о власти мужчин над женщинами, что является частью средневековой культуры. Я чувствую себя независимой женщиной, создавшей что-то для себя. Я работаю с мужчинами и не чувствую себя хуже ни одного из них. Очевидно, мы разные, наш пол и наши качества отличаются. Я принадлежу к единственной меритократической системе в Италии — спорту. Секундомер запускается в одно время и останавливается в зависимости не от чьего-то желания, а от твоих собственных показателей. В Италии лучше работают знакомства, чем знания. Мы должны двигаться в сторону меритократической системы. Это путь к равноправию — меня выбирают, потому что я хороший и компетентный специалист, а не из-за пола», — приводит слова Годжи Marca.