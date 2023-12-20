«Борюсь за то, что чувствую». Эрмосо — спустя четыре месяца после поцелуя от Рубиалеса

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо высказалась о последствиях скандала с поцелуем экс-главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.

«Я чувствую себя сильной. Я продолжу работать и бороться за то, о чём думаю и что чувствую», — приводит слова Эрмосо El Chiringuito TV в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, 20 августа 2023 года женская сборная Испании обыграла национальную команду Англии в финале чемпионата мира со счётом 1:0. На церемонии награждении Рубиалес надел медаль на Эрмосо, а после поцеловал испанку в губы. После этого инцидента футбольный функционер подвергся общественной критике. В итоге он был вынужден подать в отставку с поста президента RFEF, в то время как Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение отстранить Рубиалеса от футбольной деятельности на три года.