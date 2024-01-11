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Александр Большунов одержал 13-ю победу подряд на этапах Кубка России

Александр Большунов одержал 13-ю победу подряд на этапах Кубка России
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов одержал 13-ю подряд победу на Кубке России сезона-2023/2024, таким образом выиграв все личные гонки, которые прошли на данный момент.

Сегодня, 11 января, лыжник уверенно выиграл гонку с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России в Мирном (Казань). Большунов опередил ближайшего преследователя, лыжника Артёма Мальцева, на 46,9 секунды.

Напомним, следующие гонки в рамках пятого этапа Кубка России пройдут 13 января. Женщины и мужчины будут соревноваться в классическом спринте. Этап соревнований в Казани завершится 14 января. В этот день состоится женский и мужской скиатлон.

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