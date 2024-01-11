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Кубок России по лыжным гонкам — 2023/2024, Казань, 11 января, итоги коньковых «разделок», 13-я победа Большунова

«Число сменилось, ничего не изменилось». Большунов и Степанова разбили всех в Кубке России
Андрей Шитихин
Александр Большунов и Вероника Степанова
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Лыжники вернулись к соревнованиям после новогодних каникул, но результаты остались прежними.

Кубок России по лыжным гонкам – 2023/2024 после новогодних каникул продолжился в Казани, где коньковыми разделками на 10 и 15 км стартовал пятый этап. Год уже новый, а результаты – прежние. Александр Большунов и Вероника Степанова с огромным преимуществом одержали победы.

Если кто-то смотрел страшный по сути происходящего сериал «Фишер», там следователь — герой Ивана Янковского, в какой-то момент бросил такую фразу: «День прошёл, число сменилось, ничего не изменилось» (в оригинале было чуть острее, но это неважно). Вот она совершенно точно описывает то, что на данный момент происходит в наших лыжных гонках.

Олимпийские чемпионы Вероника Степанова и Александр Большунов продолжили доминировать.

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В женской гонке Степанова, стартовавшая последней, здорово разогналась, а затем постепенно увеличивала преимущество. Вероника лидировала с первой отсечки и никого даже близко не подпустила. Её итоговое преимущество над ближайшей соперницей составило почти 40 секунд. А этой соперницей была 18-летняя Алина Пеклецова.

Юная звезда российских лыж блестяще разложилась по дистанции. Алина чётко знала, когда именно нужно прибавить, чтобы выиграть борьбу за второе место, и воплотила это на дистанции. Елизавета Пантрина, которая, казалось, обыграет Пеклецову, не справилась со скоростью юной лыжницы на втором круге.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 5, Мирный, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
11 января 2024, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Вероника Степанова
Архангельская - Камчатский
25:18.8
2
Алина Пеклецова
Архангельская - Вологодская
+39.0
3
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+46.3

Стоит отметить попадание в топ-6 ещё одной 18-летней спортсменки сборной России Екатерины Никитиной, которая замкнула шестёрку лучших. Для неё это одна из лучших коньковых гонок в карьере.

Преимущество Александра Большунова над ближайшим конкурентом было ещё больше, но у него и дистанция была длиннее. Лидер сборной России выиграл 13-ю гонку подряд в Кубке России – 2023/2024 из 13 возможных. Большунов только на отсечке 1,7 км проигрывал какие-то десятые секунды Артёму Мальцеву, а затем внешне легко и непринуждённо нарастил скорость.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 5, Мирный, Россия
Мужчины. 15 км. Свободный стиль
11 января 2024, четверг. 13:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
34:46.5
2
Артём Мальцев
Тюменская - Нижегородская
+46.9
3
Савелий Коростелёв
Архангельская область
+53.1

Александр, кстати, стартовал в минуте от лидера молодёжного зачёта Савелия Коростелёва и за 3 км до финиша практически догнал 20-летнего соперника. Но не стал обгонять и тащить его за собой. По сути, Большунов со стороны наблюдал за заочной борьбой Коростелёва и Мальцева, которая завершилась в пользу более опытного Артёма. Коростелёв финишировал третьим, менее чем на секунду опередив Ивана Горбунова.

Этап Кубка России продолжится 13 января классическим спринтом.

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