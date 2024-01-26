Легков: всё, что связано с Олимпиадой в Сочи, — можно вспоминать бесконечно

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, призёр чемпионатов мира, победитель «Тур де Ски» — 2013 российский лыжник Александр Легков вспомнил лучшие моменты Олимпиады — 2014, которая проходила в Сочи.

«Всё, что связано с Сочи, — можно вспоминать бесконечно. Организация, проживание, питание, доступность трассы, закрытие церемонии, президент, 50 тысяч человек, награждение, медаль, эмоции после финиша… бесконечно можно говорить. Всё это можно вспоминать постоянно», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

Напомним, в декабре 2016 года Легков был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. За этим последовала и полноценная дисквалификация, однако уже в 2018 году CAS признал дисквалификацию необоснованной и отменил её. Результаты Легкова на Олимпиаде в Сочи были оставлены в силе.