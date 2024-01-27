«Мы заслуживаем критики. Это позор». Тириль Уднес Венг — о провале норвежек в спринте

Норвежская лыжница, двукратная чемпионка мира Тириль Уднес Венг высказалась о провальном выступлении своей сборной в женском спринте на девятом этапе Кубка мира в Гомсе (Швейцария). Ни одна из норвежек не пробилась ни в финал, ни в полуфинал соревнований.

«Сейчас мы заслуживаем критики. Это позор. Вы можете нас критиковать, но это делаем в первую очередь мы сами», — приводит слова Венг издание Fondo Italia.

На сторону женской сборной встал победитель «Тур де Ски» Харальд Эстберг Амундсен, который также завершил выступление в спринте в четвертьфинале: «В этом сезоне в команде было много травм и болезней. Возможно, не все сосредоточились на подготовке, что сильно влияет на наш спорт. Дома есть много критиков, которые сидят за клавиатурой и комментируют, но нам просто нужно понять причину. Конкуренция жёсткая, поэтому мы не должны позволять себе выступать с 95% производительностью».