Клебо одержал первую победу в 2024-м. Норвежец выиграл безумный спринт

На сложной трассе в Швейцарии было столько падений, сколько во всех предыдущих гонках лыжного сезона.

Норвежец Йоханнес Клебо выиграл коньковый спринт в швейцарском Гомсе на этапе Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. На финишной прямой он в своём стиле оказался быстрее всех, хотя ещё неделю назад в Оберхофе жаловался на бессилие. В женском финале участвовали пять шведок. Без падений прошли только редкие забеги.

Неделю назад Йоханнес Клебо впервые с 2018 года не прошёл в финал спринта, а затем жаловался на то, что из-за болезни потерял несколько килограммов. Там же в Оберхофе он был беспомощен и в масс-старте, но всё равно оказался финишёром в эстафете и принёс своей команде победу.

В Гомсе норвежец пропустил смешанную эстафету, а в спринте вновь предстал в победной форме. От бессилия до чемпионства прошла неделя. Клебо великолепно тактически построил все забеги, а в финале на финишной прямой накатил и обогнал француза Люка Шанава, который и квалификацию выиграл, и в забегах был очень силён. Третьим стал ещё один норвежец Ховард Тёугбёль.

Спринт в Швейцарии проходил по кругу с двумя крутыми подъёмами, один из которых Клебо назвал «безумно сложным». То ли из-за подъёмов, высасывавших все силы, то ли ещё по какой причине, но даже на широченной трассе было огромное количество падений. Кто-то, как швед Маркус Грате, полетел во время квалификации на финишной прямой, кто-то падал сразу после старта. И таких инцидентов было множество.

У женщин падений и поломок палок было не меньше, чем у мужчин. Только интриги меньше. Шведские лыжницы в спринте выносят всех подряд. В финале их было пять плюс швейцарка Надине Фендрих. Судьбу финала предопределило падение олимпийской чемпионки Йонны Сундлинг на последнем подъёме, но, даже если бы его не было, она вряд смогла бы опередить набравшую потрясающую форму Линн Сван.

Сван просто бежит в своей лиге. Она выиграла четвёртый спринт подряд. А Сундлинг, хоть и сумела быстро подняться, но потеряла скорость и уступила на финишной прямой в борьбе за второе место Майе Дальквист. Йонна же после финиша была самой несчастной, несмотря на серебро. Она даже не стала праздновать мощный успех вместе с подругами по команде, но на общих фото уже улыбалась.

Этап Кубка мира в Гомсе завершится коньковыми масс-стартами на 20 км.