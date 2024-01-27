Сван: сейчас я более совершенная лыжница, чем когда-либо раньше

Шведская лыжница Линн Сван, которая сегодня, 27 января, выиграла спринт на девятом этапе Кубка мира в Гомсе (Швейцария), высказалась об успехе своей национальной сборной, представительницы которой заняли в гонке первые пять мест.

«Я хочу подчеркнуть, что это командная работа всех нас — от тренеров до лыжников и селекционеров. Очень важно быть частью этого, потому что мы в некотором роде пишем историю лыжного спорта.

В любом случае, думаю, сейчас я более совершенная лыжница, чем когда-либо раньше. Прямо сейчас я просто получаю удовольствие от соревнований и стараюсь держаться на плаву», — приводит слова спортсменки Expressen.

Лыжные гонки. Кубок мира. Девятый этап, Гомс

Женщины. Спринт свободным стилем, 1,3 км

1. Линн Сван (Швеция) — 3:00,6.

2. Майя Дальквист (Швеция) — отставание 2,2 секунды.

3. Йонна Сундлинг (Швеция) +2,2.