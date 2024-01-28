«Сейчас зла на себя и немного расстроена». Сван — о десятом месте в масс-старте на КМ

Шведская лыжница Линн Сван высказалась о своём десятом месте в масс-старте на девятом этапе Кубка мира в Гомсе (Швейцария). Спортсменка на финише уступила 20,4 секунды победительнице гонки американке Джессике Диггинс, сломав по ходу дистанции палку.

«Ужасно. Палка просто развалилась в самый неподходящий момент. Я чувствовала, что самый критический момент в гонке мне удалось перетерпеть и надо было просто выдать спринт, как я умею. Подиум был реален. Это очень обидно, поэтому сразу после финиша мне надо было побыть одной. Сейчас я зла на себя и немного расстроена», — приводит слова спортсменки издание SVT.

Лыжный гонки. Кубок мира. Женщины. 9-й этап. Масс старт. Свободный стиль. Гомс (Швейцария)

1. Джессика Диггинс (США) — 45.26,3

2. Фрида Карлссон (Швеция) + 0,6 секунды

3. Надине Фендрих (Швейцария) + 2,0