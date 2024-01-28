Общий зачёт Кубка мира, мужчины: Амундсен сохранил преимущество в 300 очков

Сегодня, 28 января, в Гомсе (Швейцария) завершился девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам. После окончания соревнований был обновлён общий зачёт Кубка мира у мужчин, в котором лидерство в 300 очков сохранил за собой норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со спортсменами, входящими в топ-10 общего зачёта Кубка мира после девятого этапа.

1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1611 очков.

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1311.

3. Пол Голберг (Норвегия) — 1186.

4. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1124.

5. Уго Лапалюс (Франция) — 871.

6. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 856.

7. Фридрих Мох (Германия) — 849.

8. Мика Вермюлен (Австрия) — 759.

9. Беда Кле (Швейцария) — 725.

10. Калле Хальфварссон (Швеция) — 720.