Общий зачёт Кубка мира, женщины: Диггинс сохранила первую строчку

Сегодня, 28 января, в Гомсе (Швейцария) завершился девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам. После окончания соревнований был обновлён общий зачёт Кубка мира у женщин, в котором лидерство сохранила американка Джессика Диггинс, которая обладает преимуществом почти в 300 очков над ближайшей соперницей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со спортсменками, входящими в топ-10 общего зачёта Кубка мира после девятого этапа.

1. Джессика Диггинс (США) — 1771 очков.

2. Линн Сван (Швеция) — 1488.

3. Фрида Карлссон (Швеция) — 1385.

4. Рози Бреннан (США) — 1314.

5. Эмма Рибом (Швеция) — 1290.

6. Виктория Карль (Германия) — 1248.

7. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1135.

8. Хейди Венг (Норвегия) — 996.

9. Йонна Сундлинг (Швеция) — 965.

10. Эбба Андерссон (Швеция) — 852.