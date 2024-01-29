«Немного тяжело было в конце». Карлссон — о втором месте в масс-старте на КМ в Гомсе

Шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о своём втором месте в масс-старте, проходившем в рамках девятого этапа Кубка мира в Гомсе (Швейцария). Спортсменка уступила на финише только американке Джессике Диггинс, финишировав на 0,6 секунды позднее.

«Немного тяжело было в конце. Форма хорошая, но шестая гонка за восемь дней даёт о себе знать. Вряд ли сегодня какая-то другая тактика принесла бы мне лучший результат. Моя атака развалила лидирующую группу и осталась только Джесси.

Рада за Надине Фендрих. После вчерашнего разгрома в спринте от нашей команды полезно для спорта увидеть разнообразие стран на подиуме», — приводит слова спортсменки издание SVT.

Лыжный гонки. Кубок мира. Женщины. 9-й этап. Масс старт. Свободный стиль. Гомс (Швейцария)

1. Джессика Диггинс (США) — 45.26,3

2. Фрида Карлссон (Швеция) + 0,6 секунды

3. Надине Фендрих (Швейцария) + 2,0