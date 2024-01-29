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Клебо — о победе в масс-старте на этапе КМ: Крюгер сделал всю грязную работу

Клебо — о победе в масс-старте на этапе КМ: Крюгер сделал всю грязную работу
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Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо высказался о работе на заключительном отрезке дистанции в масс-старте на 20 км свободным стилем на девятом этапе Кубке мира в Гомсе (Швейцария). Клебо стал победителем гонки, его соотечественник Симен Хегстад Крюгер занял второе место, уступив Клебо 0,7 секунды.

«Я обернулся и увидел, что соперников было шестеро. Мы с Сименом попытались оторваться, нас осталось двое. Но в том, что Симен сделал всю грязную работу, сомнений нет», — приводит слова Клебо NRK.

«Мне удалось избавиться от всех соперников, кроме одного. С ним трудно что-либо сделать. Я знаю, что обычно происходит, когда мы доходим до финишной прямой вместе с Йоханнесом», — отметил Крюгер.

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