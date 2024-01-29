Сергей Устюгов ответил, соскучился ли по выступлениям на Кубке мира

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов ответил, скучает ли по выступлениям на международных стартах.

«Нет. Соскучился по тренеру Маркусу Крамеру, с которым много лет работал, по тому коллективу. Перед Олимпиадой мы готовились с итальянской командой. Это Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани, их физиотерапевты, сервисмены. Такая у нас была хорошая команда. Вот по Маркусу сильно соскучился. Он до сих пор пишет мне тренировочные планы, корректирует в каких-то моментах мою подготовку дистанционно. Это реально тот человек, который внёс в российские лыжные гонки свою лепту», — приводит слова Устюгова газета «Республика».

Отметим, что на данный момент Устюгов не выступил ни на одном этапе Кубка России — 2023/2024.