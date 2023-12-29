Как Большунов с Устюговым зарубился. Главные события 2023 года в русских лыжах

Календарный год в российских лыжах завершён. Он вместил в себя «Чемпионские высоты», два чемпионата России, этапы Кубка России и Всероссийские соревнования, а также массу событий, которые происходили за пределами лыжных трасс. «Чемпионат» выбрал главные.

Большунов против Устюгова

Когда завершился сезон-2022/2023, «Чемпионат» писал, что противостояние двух замечательных российских лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова может больше не повториться.

В 2023-м в российских лыжах не было события ярче. Устюгов, готовившийся к сезону самостоятельно, подошёл на пике формы к главным стартам – «Чемпионским высотам» в Малиновке и чемпионату России в Тюмени. Именно там он выдал потрясающие гонки, главной из которых стала победа на ЧР-2023 в марафоне, когда он убежал и от Александра Большунова, и от Алексея Червоткина.

В сезоне-2023/2024 Устюгов не провёл ни одной гонки в рамках Кубка России, появившись только на Всероссийских стартах и любительских соревнованиях. Глава ФЛГР Елена Вяльбе рассказала, что у Сергея после осеннего заболевания обострились проблемы с сердцем и давлением. Когда он вновь выйдет на трассу и выйдет ли вообще – неизвестно.

Серия, которую невозможно повторить

В обозримом будущем вряд ли возможно повторение невероятной серии Александра Большунова. За календарный год в рамках Кубка России он проиграл только одну гонку – Александру Терентьеву в классическом спринте в Сыктывкаре в январе. В остальных 17 одержал 17 побед.

С учётом «Чемпионских высот» и ЧР-2023 у Большунова 24 победы за год. Это просто нереальное достижение, которое вряд ли возможно повторить кому-то, кроме самого Сан Саныча. Самое главное, что победы лидеру российских лыж не надоедают, как он сам выразился «все хотят победить, но я хочу этого чуть больше».

Летом Большунов получил тяжёлую травму и был близок к завершению карьеры. Однако его настолько достали хейтеры, что он решил не давать им поводов для радости и вернулся непобедимым.

Степанова стала новым лидером сборной

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова стала новым лидером женской сборной России. Семь побед на этапах Кубка России – 2023/2024 убедительно говорят об этом.

Да, не выступает пока в силу проблем со здоровьем Наталья Терентьева (Непряева), которая была неподражаема на «Чемпионских высотах», но Вероника действительно мощно разбирается с соперницами на разных дистанциях обоими стилями. Она целенаправленно идёт к тому, чтобы выигрывать каждую гонку, в которой участвует. А стартует она почти во всех гонках. Если раньше Степанову воспринимали как лыжницу, которая успешно бежит один-два раза за сезон, то сейчас это совсем не так.

Вероника Степанова Фото: РИА Новости

Интересно будет посмотреть на очную борьбу всех олимпийских чемпионок Пекина – Степановой, Терентьевой, Сориной и Ступак, но пока этого не происходит. Единственная, кто готов обыгрывать Веронику в дистанционных гонках – Анастасия Кулешова, которая возвращается в свою лучшую форму. В спринте есть Анастасия Фалеева и Алёна Баранова, и для Степановой это здорово – чем выше конкуренция, тем ощутимее прогресс.

Пеклецова – новая звезда русских лыж

Юная лыжница из Вологды Алина Пеклецова – новая звезда наших лыж. То, с какой скоростью и как взлетает в сложнейшие подъёмы спортсменка, которой 12 декабря исполнилось лишь 18 лет, по-настоящему впечатляет.

По антропометрии Пеклецову можно сравнить с Терезе Йохауг. Соперницы ждут, когда Алина хоть немного изменится, а сама она говорит, что физиологическая перестройка организма у неё уже прошла. Остаётся только следить за прогрессом.

За календарный год Алина стала вице-чемпионкой зимнего ЧР-2023 и выиграла золото на летнем ЧР-2023, несколько раз забежала в призы на этапах Кубка России, а также победила на Всероссийских соревнованиях.

Лыжные гонки больше не на «Айфон-ТВ»

Всё великолепие наших лыжных гонок теперь могут видеть все желающие. В прошлом сезоне некоторые этапы Кубка страны не транслировались, были только стримы, как шутили люди из сообщества, на «Айфон-ТВ» в социальных сетях, но сейчас ситуация коренным образом изменилась.

Федерация лыжных гонок вложилась в организацию показа из самых труднодоступных мест, от которых отказался «Матч ТВ» – в Вершине Тёи, Чусовом и Кирово-Чепецке. Правда, гонки в Чусовом были отменены из-за сильнейших морозов и перенесены в Кирово-Чепецк, но трансляция в любом случае была запланирована.

И если на первом этапе была допотопная графика, то к скиатлонам на четвёртом этапе информации на экране стало более чем достаточно. Так что в плане телетрансляций в российских лыжах добились прогресса.