Трёхкратный чемпион мира Шур Рёте может завершить карьеру

Трёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник Шур Рёте может завершить профессиональную карьеру. Спортсмен пока не может в полной мере восстановиться после коронавируса, перенесённого осенью прошлого года.

«Всё началось, когда я заразился коронавирусом на сборах в Финляндии. В этом корень всех проблем. Я не могу нормально тренироваться с ноября. Как только нагружаю организм обычными физическими упражнениями, я заболеваю, закладывает нос. У меня за это время был синусит, стрептококковая инфекция вплоть до приступов рвоты. Иммунная система серьёзно пострадала. Не знаю, почему так происходит. Такое ощущение, что я уже перебрал все возможные варианты и не нашёл ответ. Но факт остаётся фактом — иммунная система дала сбой.

Я планирую поехать на чемпионат Норвегии в Бейтостолене, а потом посмотрим, что будет. Перед стартом сезона я был уверен, что использую гонки для подготовки к чемпионату мира 2025 года. Я был убеждён в этом до болезни. Сейчас я ни в чём не уверен. Не знаю, продолжу карьеру или нет. Сезон, испорченный болезнью, не облегчает выбор. Я не люблю принимать решение, когда всё очень хорошо или когда всё очень плохо. Разумно решать, когда всё идёт в обычном режиме. Пока я не готов принять решение», — приводит слова Рёте TV2.