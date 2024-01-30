Шанава объяснил своё поражение от Клебо в спринте на этапе КМ в Гомсе

Французский лыжник Люка Шанава прокомментировал результат спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Гомсе (Швейцария). Француз занял второе место, уступив 0,1 секунды норвежцу Йоханнесу Клебо.

«Я действительно хотел преуспеть в этом спринте. Было здорово встретиться на трассе с Йоханнесом. Я знал, что он будет в лучшей форме, чем на прошлой неделе, потому что он никогда не остаётся в плохой форме надолго (смеётся). Я рад, что смог ответить. После финиша было небольшое разочарование, потому что хотелось победить, но этот результат меня только подстёгивает двигаться вперёд.

В квалификации всё шло хорошо. Не думал, что выиграю. Немного парадоксально, но в финальном забеге я чувствую себя лучше всего. Это подтверждает, что работа, проделанная летом, была проведена верно. В финальном забеге я хотел сохранить лидерство на протяжении всей дистанции. Технически я допустил ошибку на последней прямой. Думаю, хотел победы слишком сильно (улыбается). Немного завалился вперёд, ошибся. Обидно, что лидировал весь день и отпустил соперника на последних метрах дистанции", — приводит слова Шанава Nordic Magazine.