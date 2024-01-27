«Ещё веселее, когда он вступает в гонку первым». Клебо — о сопернике Люке Шанава

Сегодня, 27 января, завершилась гонка в спринтерской дистанции на 1,3 км. Победителем стал Йоханнес Хёсфот Клебо с результатом 2.36,4. Он обошёл французского лыжника Люка Шанава. Сам спортсмен сказал, что проигрывать не хотелось, а гонка становилась интереснее, когда Шанава начинал обгонять его.

«Было очень и очень приятно опередить Шанаву в спринте. Он боролся, но ещё веселее, когда он вступал в гонку первым. Сегодня я не хотел проигрывать эту дуэль, поэтому мне просто пришлось давить [на газ] изо всех сил» — приводит слова Клебо NRK.

Напомним, на этапе в Оберхофе (Германия) норвежский лыжник не смог выйти в финал спринта. Тогда он стартовал на дистанции после продолжительной болезни. Сейчас 27-летний Клебо вновь готов бороться за место на пьедестале.

Французский лыжник Шанава отстал от своего соперника всего на 0,1 секунды. Третье место занял ещё один норвежец, Ховард Солос Тёугбёль, который пришёл с результатом 2.37,1 (отставание 0,7 секунды).