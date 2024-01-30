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Йоханнес Клебо: шведским лыжникам есть чему поучиться у шведских лыжниц

Йоханнес Клебо: шведским лыжникам есть чему поучиться у шведских лыжниц
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Пятикратный олимпийский чемпион, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо высказался о доминировании норвежских лыжников и шведских лыжниц на Кубке мира.

«Это вечная дискуссия. Если ты не бежишь достаточно быстро, это плохо, если бежишь быстро — тоже плохо. И что нам делать? Мы тренируемся по тысяче часов в год и стараемся быстро преодолевать дистанцию. В один сезон это удаётся, в другой результаты хуже. Швеция сейчас прекрасна в женских соревнованиях, доминируем на Кубке мира не только мы.

Думаю, шведским лыжникам есть чему поучиться у шведских лыжниц, чтобы иметь возможность преуспевать в мужских соревнованиях на самом высоком уровне», — приводит слова Клебо Expressen.

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