«Самый глупый вопрос, который мне задавали». Сван — о доминировании шведок в спринте

24-летняя шведская лыжница Линн Сван ответила на вопрос о том, не наносит ли вред лыжным гонкам доминирование шведок в спринте.

«Это самый глупый вопрос, который мне задавали, потому что я никогда об этом не думала. Когда стою на пьедестале с подругами по команде, обычно думаю: «Боже, какие же мы молодцы». Конечно, я понимаю, что доминирование одной команды в конкретном виде спорта не приводит к повышению интереса. Но я рада, что мы хорошо выступаем», — приводит слова Сван SVT.

Напомним, Сван на данный момент занимает второе место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024. В активе спортсменки 1094 очка. Лидером общего зачёта является победительница «Тур де Ски» — 2024 американская лыжница Джессика Диггинс, на счету которой 1402 очка.