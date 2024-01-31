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Кершоу: отказ Норвегии брать сильных лыжников в США и Канаду из-за затрат — это смешно

Кершоу: отказ Норвегии брать сильных лыжников в США и Канаду из-за затрат — это смешно
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Чемпион мира 2011 года в командном спринте, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу высказался о решении Норвежской лыжной ассоциации не включать ряд сильных спортсменов в заявку на этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Кенморе (Канада) и Миннеаполисе (США) по финансовым причинам.

«В случае Норвегии оставлять дома чемпионов мира и победителей Кубка мира, потому что они не входят в „красную группу“, — это просто смешно. К тому же проживание и транспортные расходы „красной группы“ на себя берут FIS и организаторы. Взгляните на бюджеты других команд. Это просто чушь! Лыжные гонки сейчас в кризисе. Почти все команды испытывают финансовые проблемы, а ситуация с трансляциями и положением на рынке только ухудшается. Интересно, можем ли мы отнести наш спорт к категории B, C или D, когда некоторые из лучших лыжников лучшей команды не могут путешествовать из-за слишком больших затрат. Это многое говорит о лыжном спорте», — приводит слова Кершоу FasterSkier.

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