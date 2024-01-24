Ряд сильных лыжников Норвегии не поедут на этапы КМ в США и Канаду по финансовым причинам

Норвежская лыжная ассоциация не включила ряд сильных спортсменов в заявку сборной на этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Кенморе (Канада) и Миннеаполисе (США) по финансовым причинам, сообщает VG.

По информации источника, решение было принято осенью прошлого года из-за больших транспортных расходов. На этапы в Северной Америке отправятся лыжники из «красной группы» сборной Норвегии. Таким образом, выступить на этих этапах не смогут: действующая обладательница Кубка мира Тириль Уднес Венг, призёры гонок Кубка мира Ян Томас Йенссен, Хенрик Дённестад и Ивер Тильдхейм Андерсен и другие спортсмены.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Кенморе пройдёт с 9 по 13 февраля, этап в Миннеаполисе состоится 17-18 февраля.