Терезе Йохауг заявила, что готова поработать с женской сборной Норвегии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная победительница чемпионата мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг заявила о готовности поработать с женской сборной Норвегии.

«Меня немного удивляет, что руководство сборной не использует опыт спортсменов, ранее выступавших за команду. В прошлом сезоне норвежские лыжницы показали хорошие результаты, но сейчас есть моменты, которые не позволяют повторить прошлогодние успехи.

Я удивлена, что в сборную на привлекли Марит Бьорген. Она многократная олимпийская чемпионка, у неё огромный опыт. Марит способна помочь команде. Мне тоже просьб о помощи не поступало. Я хочу участвовать в работе сборной и делиться своими знаниями, если есть такая потребность. Им нужен опыт топ-спортсмена. Я могу консультировать по поводу тренировок, техники, командной работы, чтобы раскрыть потенциал каждой лыжницы», — приводит слова Йохауг NRK.