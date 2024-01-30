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Норвежская лыжница Фоссесхолм сообщила о возобновлении спортивной карьеры

Норвежская лыжница Фоссесхолм сообщила о возобновлении спортивной карьеры
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Чемпионка мира 2021 года в эстафете, 22-летняя норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм сообщила о возобновлении спортивной карьеры. Спортсменка заявила, что готова приступить к тренировкам.

«На выходных я отправляюсь на свои первые тренировки в сезоне. Будет очень здорово носить номер на груди, дышать свежим воздухом посреди леса и заниматься тем, что я люблю больше всего. Я сделаю всё, что в моих силах, и получу удовольствие», — сказала Фоссесхолм в интервью VG.

В сезоне-2022/2023 спортсменка была далека от идеальной формы: после Олимпиады 2022 года Фоссесхолм взяла паузу в тренировках из-за физического истощения. Представительница Норвегии не участвовала в международных соревнованиях с 27 января прошлого года.

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