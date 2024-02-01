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Джессика Диггинс: у многих лыжников сборной США есть дополнительная работа

Джессика Диггинс: у многих лыжников сборной США есть дополнительная работа
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Американская лыжница, олимпийская чемпионка 2018 года Джессика Диггинс высказалась о финансовых трудностях, которые испытывают американские лыжники. Спортсменка подчеркнула, что многие её товарищи по команде работают дополнительно, чтобы иметь возможность выступать на Кубке мира.

«Выступать целый сезон в Европе — это дорого. У многих моих товарищей по команде есть дополнительная работа, кроме лыжного спорта. Только так они могут иметь возможность проводить в Европе всю зиму. Я вижу, на какие жертвы идёт команда ради того, чтобы делать то, что нравится», — приводит слова Диггинс VG.

Ранее стало известно, что Норвежская лыжная ассоциация не включила ряд сильных лыжников на этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Кенморе (Канада) и Миннеаполисе (США) по финансовым причинам.

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