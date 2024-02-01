Огден: один из норвежских лыжников хотел сам оплатить поездку на этапы КМ в США и Канаде

Американский лыжник Бен Огден высказался о решении Норвежской лыжной ассоциации не включать ряд сильных спортсменов в заявку на этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Кенморе (Канада) и Миннеаполисе (США) по финансовым причинам.

«Не знаю, как устроен бюджет команд Финляндии, Швеции и Норвегии. Но я общался с другом из норвежской команды, которого не заявили на этапы в Северной Америке, хотя он сам хотел оплатить все расходы. Это было невозможно. Если это правда, то всё печально. Я бы хотел увидеть в США лучших лыжников, и, к счастью, многие из лучших к нам приедут. Хочу показать США друзьям, которых приобрёл на Кубке мира», — приводит слова Огдена VG.

Напомним, этап Кубка мира по лыжным гонкам в Кенморе пройдёт с 9 по 13 февраля. Соревнования в Миннеаполисе состоятся 17-18 февраля.