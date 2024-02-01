Трёхкратная олимпийская чемпионка Шарлотт Калла выступит в эстафете на «Васалоппет»

Трёхкратная олимпийская чемпионка шведская лыжница Шарлотт Калла, завершившая профессиональную карьеру в 2022 году, выступит на престижном марафоне «Васалоппет». 36-летняя спортсменка подчеркнула, что участие в «Стафеттвасене», входящем в программу «Васалоппет», не является её возвращением на официальные соревнования.

«Я впервые выступлю в этой гонке, мне не терпится попробовать. Я постоянно тренируюсь, но это не возвращение в спорт», — приводит слова Каллы Expressen.

Эстафетная гонка «Стафеттвасен» состоится в Швеции 1 марта. Команды, состоящие из пяти человек, преодолеют дистанцию в 90 км по маршруту Селен-Мора.

На этапах Кубка мира Шарлотт Калла имеет в своём активе 12 побед в индивидуальных гонках (семь – на отдельных этапах и пять – на этапах многодневок) и более 50 попаданий в тройку лучших. В сезоне-2007/2008 она стала победительницей престижной многодневки «Тур де Ски».