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Нортуг: между женскими сборными Норвегии по лыжам и биатлону есть большая пропасть

Нортуг: между женскими сборными Норвегии по лыжам и биатлону есть большая пропасть
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира 38-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался о разнице в результатах женских сборных Норвегии по лыжным гонкам и биатлону.

«Между женскими командами Норвегии по лыжным гонкам и биатлону есть большая пропасть. Биатлонистки, кажется, получают удовольствие от соревнований, в то время как в лыжных гонках много разочарования и плохих результатов. Норвежские биатлонистки удивляли нас этап за этапом. Это было впечатляюще. Тандреволд стала лидером общего зачёта Кубка мира, она стала взрослее, более обстоятельно подходит к работе, и это много значит для других. Я заметил, что девочки постоянно пребывают в хорошем настроении. Очевидно, быть частью этой команды очень приятно», — приводит слова Нортуга TV2.

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