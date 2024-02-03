Александр Терентьев не прошёл квалификацию спринта, показав 34-е время

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине, двукратный победитель зимней Универсиады 2019 года, российский лыжник Александр Терентьев не смог преодолеть квалификационный отбор в спринте классическим стилем среди мужчин, прошедшем в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024.

В квалификации Терентьев показал 34-й результат, преодолев дистанцию за 4.21,74. Для попадания в топ-30 и продолжения борьбы на спринтерской дистанции спортсмену не хватило 0,34 секунды.

Напомним, победу в квалификации одержал Савелий Коростелёв с результатом 04.05,44. На втором месте пролог завершил Константин Тиунов, лидер общего, спринтерского и дистанционного зачётов Кубка России Александр Большунов показал третий результат.