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Коростелёв выиграл квалификацию спринта на этапе КР в Тюмени, Большунов — третий

Завершилась квалификация спринта классическим стилем у мужчин, прошедшая в Тюмени в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024.

Первый результат по итогам пролога продемонстрировал Савелий Коростелёв, представляющий Архангельскую область. Второе время у Константина Тиунова. На третьем месте Александр Большунов. Сергей Устюгов показал 15-й результат.

Лыжные гонки. Кубок России, шестой этап, Тюмень.

Спринт, классический стиль, квалификация. Мужчины

1. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — 04.05,44.

2. Константин Тиунов (Москва) +0,75.

3. Александр Большунов (Архангельская область) +2,27.

4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +4,47.

5. Алексей Червоткин (Архангельская область) +4,54.