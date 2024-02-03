Коростелёв выиграл квалификацию спринта на этапе КР в Тюмени, Большунов — третий
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Завершилась квалификация спринта классическим стилем у мужчин, прошедшая в Тюмени в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024.
Первый результат по итогам пролога продемонстрировал Савелий Коростелёв, представляющий Архангельскую область. Второе время у Константина Тиунова. На третьем месте Александр Большунов. Сергей Устюгов показал 15-й результат.
Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 6, Тюмень, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
03 февраля 2024, суббота. 09:40 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Архангельская область
4:05.44
2
Константин Тиунов
Москва
+0.75
3
Александр Большунов
Архангельская область
+2.27
Лыжные гонки. Кубок России, шестой этап, Тюмень.
Спринт, классический стиль, квалификация. Мужчины
1. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — 04.05,44.
2. Константин Тиунов (Москва) +0,75.
3. Александр Большунов (Архангельская область) +2,27.
4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +4,47.
5. Алексей Червоткин (Архангельская область) +4,54.
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