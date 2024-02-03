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Бородавко — о прологе спринта: Устюгов очень хорош, но и Большунов хочет побеждать

Бородавко — о прологе спринта: Устюгов очень хорош, но и Большунов хочет побеждать
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил результаты мужской квалификации классического спринта в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка России, который проходит в Тюмени.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 6, Тюмень, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
03 февраля 2024, суббота. 09:40 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Архангельская область
4:05.44
2
Константин Тиунов
Москва
+0.75
3
Александр Большунов
Архангельская область
+2.27

«В прологе все выполняют минимальную задачу — выйти в финал, занять определённые позиции. А уже в четвертьфинальных забегах — реализовывать себя. Все готовятся к финалу, сейчас мы просто увидели такое превью.

Устюгов со старта был очень хорош, увидел того Устюгова, которого мы видели и всегда верили. Он попробовал силы, в забегах он будет хорош. Дистанция очень сложная, длинная, выдержать такой спринт может очень подготовленный спортсмен. Сейчас нет никакого резона выкладываться на все 100% в прологе. Думаю, он покажет себя в забегах.

Что касается Терентьева, он достаточно тяжело переболел. В течение четырёх-пяти дней он вообще не тренировался, был рецидив. Надеялись, что здесь он выложится, но не пошло за счёт того, что длинная дистанция и тяжёлый круг.

Большунов хочет побеждать, для этого он и выходит на старт. Он рассматривает всё как подготовку и поддерживание своей спортивной формы», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

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