Бородавко — о прологе спринта: Устюгов очень хорош, но и Большунов хочет побеждать

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил результаты мужской квалификации классического спринта в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка России, который проходит в Тюмени.

«В прологе все выполняют минимальную задачу — выйти в финал, занять определённые позиции. А уже в четвертьфинальных забегах — реализовывать себя. Все готовятся к финалу, сейчас мы просто увидели такое превью.

Устюгов со старта был очень хорош, увидел того Устюгова, которого мы видели и всегда верили. Он попробовал силы, в забегах он будет хорош. Дистанция очень сложная, длинная, выдержать такой спринт может очень подготовленный спортсмен. Сейчас нет никакого резона выкладываться на все 100% в прологе. Думаю, он покажет себя в забегах.

Что касается Терентьева, он достаточно тяжело переболел. В течение четырёх-пяти дней он вообще не тренировался, был рецидив. Надеялись, что здесь он выложится, но не пошло за счёт того, что длинная дистанция и тяжёлый круг.

Большунов хочет побеждать, для этого он и выходит на старт. Он рассматривает всё как подготовку и поддерживание своей спортивной формы», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».