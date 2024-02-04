Клебо: в детстве я провёл одну гонку в качестве биатлониста. Итог — 9 промахов и 2-е место

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо признался, что у него много общего с титулованным соотечественником из биатлона Йоханнесом Бё (пятикратный олимпийский чемпион).

«В детстве я прошёл курс по технике безопасности (по обращению с винтовкой) и провёл одну гонку в качестве биатлониста. Результат получился такой: девять промахов и второе место.

Думаю, у нас с Йоханнесом [Бё] очень похожий подход к делу. Мы хотим побеждать. Конечно, неплохо быть и вторым, но победа – это главное. Я вижу много сходств между нами, но когда виды спорта такие разные, это заставляет задуматься. И это делает наше сотрудничество поучительным», — приводит слова Клебо TV2.