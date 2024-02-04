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Нортуг — о Клебо: он вытворяет на лыжах такие вещи, каких мир раньше не видел

Нортуг — о Клебо: он вытворяет на лыжах такие вещи, каких мир раньше не видел
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Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг поделился мнением о спортивной уникальности пятикратного чемпиона Олимпийских игр и девятикратного чемпиона мира из Норвегии Йоханнеса Клебо.

«Клебо вытворяет на лыжах такие вещи, каких мир раньше не видел. Посмотрите на спортсменов, которые его окружают. Они борются и компенсируют это, но в Йоханнесе этого нет. Он просто танцует на поворотах, всё выглядит легко. В лыжных гонках много говорят о потреблении кислорода, восхождении в гору и вместимости лёгких. Но именно катание на лыжах и детали сделали Клебо одним из лучших. И он сам как профессионал сосредоточен на этом. До всего остального рукой подать», — приводит слова Нортуга TV2.

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