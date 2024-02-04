Клебо — о Йоханнесе Бё: у нас очень похожий подход ко всему, что мы делаем

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион, высказал мнение о том, что у него и другого пятикратного чемпиона Олимпиад из Норвегии, биатлониста Йоханнеса Бё есть много общего в подходе к работе.

«Думаю, у нас очень похожий подход ко всему, что мы делаем. Нужно побеждать. Да, хорошо быть и вторым, но речь идёт о победе. Вижу у себя много общего между нами, но когда виды спорта такие разные, это заставляет задуматься и одновременно делает сотрудничество поучительным», — приводит слова Клебо TV2.

Йоханнес Бё добавил: «Когда вы принадлежите к одной системе, то испытываете дополнительное чувство гордости. Так и бывает, когда дела у Клебо идут хорошо, и у всех лыжников всё в порядке. Клебо — самый быстрый лыжник в мире. Возможно, он тренировался лучше и серьёзнее меня. Я равняюсь на него».

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