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Тренер сборной Норвегии считает, что Петтер Нортуг может выступить на ЧМ в 2025 году

Тренер сборной Норвегии считает, что Петтер Нортуг может выступить на ЧМ в 2025 году
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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Майер Носсум заявил, что двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг может выступить на чемпионате мира, который пройдёт в Тронхейме (Норвегия) в 2025 году. Сегодня, 4 февраля, спортсмен занял второе место в гонке на Кубке Норвегии.

«Мощное и впечатляющее выступление, ясно, что Петтер должен выступить на этапе Кубка мира в Холменколлене в марте и на чемпионате мира в Тронхейме в 2025 году. При условии, что он будет продолжать соревноваться, а не просто участвовать в турнирах», — приводит слова тренера издание VG.

Сам Петтер Нортуг отреагировал на слова Носсума кратко: «Посмотрим, когда он меня вытащит».

Напомним, Нортуг прекратил выступления на Кубке мира в 2018 году, однако с 2022 года начал активно работать над возвращением в борьбу на длинных дистанциях.

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