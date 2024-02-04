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Йоханнес Клебо отреагировал на возможное выступление Петтера Нортуга на ЧМ — 2025

Йоханнес Клебо отреагировал на возможное выступление Петтера Нортуга на ЧМ — 2025
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Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо отреагировал на возможное выступление двукратного чемпиона Олимпийских игр Петтера Нортуга на чемпионате мира в Тронхейме (Норвегия), который пройдёт в 2025 году.

Клебо опубликовал в социальной сети фото статьи с информацией о втором месте Нортуга в гонке на Кубке Норвегии, проходившей сегодня, 4 февраля, и подписал её: «Вот это дело! Чемпионат мира — 2025 дальше!»

Фото: Социальные сети Йоханнеса Клебо

Напомним, ранее главный тренер сборной Норвегии Эйрик Носсум рассказал VG, что Петтер Нортуг может выступить на этапе Кубка мира в Холменколлене в 2024 году и на чемпионате мира в Тронхейме в 2025 году, если продолжит и дальше показывать хорошие результаты на турнирах.

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