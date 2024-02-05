38-летний Петтер Нортуг высказался о возможном выступлении на ЧМ-2025 в Тронхейме

38-летний норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг поделился мнением о возможном выступлении на чемпионате мира в Тронхейме (Норвегия), который пройдёт в 2025 году. Вчера, 4 февраля, Нортуг занял второе место в гонке на Кубке Норвегии.

«Чувствую, что внимание ко мне растёт. Я пытаюсь это сгладить, потому что результат на Кубке Норвегии ещё мало о чём говорит. Не хочу подливать масла в огонь. Конечно, шансы на выступление на чемпионате мира возрастают с каждой гонкой. Когда тело хорошо реагирует и включается голова, я получаю ещё больше энергии. План на зиму выполнен, весной я оценю проделанную работу. Если у меня будет желание, я буду мотивирован, тогда подобные размышления будут иметь смысл. Мне нужно больше ответов, подобных тому, что я получил на Кубке Норвегии. Если я поеду на Кубок мира, я должен добиваться более высоких результатов, чем перед этапом КМ в Фалуне в 2017 году. Я должен убедиться, что у меня достаточно сил и скорости. Хорошо, что я знаю, как мне над этим работать», — приводит слова Нортуга Adressa.