Йохауг: хотела бы сказать, что Нортуг поедет на ЧМ-2025, но я так не думаю

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная победительница чемпионата мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о возможном выступлении 38-летнего соотечественника Петтера Нортуга на чемпионате мира в Тронхейме (Норвегия), который пройдёт в 2025 году.

«Конкуренция на самом высоком уровне очень жёсткая. Чтобы пройти квалификацию и закрепиться в сборной Норвегии, нужно выступить на Кубке мира. От гонок на Кубке Норвегии до чемпионата мира довольно долгий путь. Петтер долго не выступал на этапах Кубка мира. На международных соревнованиях требуется больше энергии, чем на Кубке Норвегии. В Тронхейме будет гонка на 50 км, и Петтер много работает над гонками на длинные дистанции, но разница велика. Поедет ли Петтер на чемпионат мира? Я бы хотела сказать да, но я так не думаю», — приводит слова Йохауг NRK.