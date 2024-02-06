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«Пускай к нам приезжает. Всё будет шоколадно». Легков — о словах мэра Тронхейма

«Пускай к нам приезжает. Всё будет шоколадно». Легков — о словах мэра Тронхейма
Александр Легков
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал резонансное высказывание мэра норвежского Тронхейма. Спортсмен заявил, что слова Кента Ранума ничего не значат.

«Цитирую Елену Валерьевну Вяльбе: да пошёл он нахрен. Ну честно. Он что-то решает? Другого сказать невозможно. Самое главное — зачем они это говорят, что не хотят нас видеть? Такое ощущение, что мы прям переживаем, что мэр Тронхейма нас не хочет видеть. У нас здесь такие страсти, даже интереснее.

Если они нас пригласят, мы ни от чего не отказываемся. Насколько уникален российский народ! Мы же живём с большим сердцем, относимся ко всем с огромной любовью. Когда мы встречаем гостей, готовы последнее отдать, но накрыть такие столы, что все гости будут в восторге. Мы любим жизнь, любим людей. Я видел, как там встречают гостей и как у нас в стране. Всегда иностранцы хотели приехать сюда, потому что мы их встречаем как своих родных. Не хочет он нас видеть, а мы, наоборот, будем рады, пускай к нам приезжает, мы его накормим, напоим, всё у него будет шоколадно здесь», – цитирует Легкова «РИА Новости».

Ранее мэр Тронхейма выступил против участия российских спортсменов в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в Норвегии.

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