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«Мы понимаем, откуда дует ветер». Биатлонист Чепиков ответил мэру норвежского Тронхейма

«Мы понимаем, откуда дует ветер». Биатлонист Чепиков ответил мэру норвежского Тронхейма
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков считает, что слова мэра Тронхейма (Норвегия) Кента Ранума о несерьёзном отношении российских спортсменов к антидопинговым правилам выглядят странными. Биатлонист подчеркнул, что спортсмены из Норвегии употребляют запрещённые препараты, ссылаясь на терапевтические исключения.

«Печально все эти вещи слышать от представителей страны с давними большими лыжными традициями. Соперничество российских и норвежских лыжников всегда придавало соревнованиям дополнительный интерес. Там всегда был очень серьёзный накал страстей.

В то же время очень странно, что с обвинениями в несерьёзном отношении к антидопинговым правилам в наш адрес выступает мэр норвежского города. Мы знаем, что многим норвежским лыжникам и биатлонистам разрешено применять запрещённые препараты. Как астматикам в виде терапевтических исключений. Но мы все понимаем, что не может быть столько астматиков в циклических видах спорта, где нужно крепкое здоровье. По меньшей мере всё это вызывает недоумение. Тут понятно, что есть определённое лобби в антидопинговых структурах. То есть некоторым что‑то позволено, а некоторым — нет.

Мы понимаем, откуда дует ветер. Думаю, что нам нужно набраться терпения. Всё равно ситуация в мире, в политике, в международном спорте будет меняться. У них сейчас преимущество в том, что люди, находящиеся в международных спортивных структурах, на стороне недружественных стран. Но я уверен, что всё равно ситуация постепенно нормализуется. Потому что спорт призван объединять, а не разъединять. И думаю, что многие в это верят», — сказал Чепиков «Матч ТВ».

Ранее мэр Тронхейма Кент Ранум выступил против участия российских спортсменов в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в Норвегии.

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