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Вылегжанин — об Олимпиаде-2014: настраивался бороться за медаль в каждой гонке

Вылегжанин — об Олимпиаде-2014: настраивался бороться за медаль в каждой гонке
Максим Вылегжанин
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Российский лыжник Максим Вылегжанин рассказал, какие эмоции испытал на Олимпийских играх в Сочи.

«Олимпиада началась для меня с обидного четвёртого места в скиатлоне. В борьбе за бронзу норвежец Мартин Йонсруд Сундбю подрезал меня на финише, но судьи никак его не наказали. Во мне кипели эмоцию всю неделю до следующего старта.

На Кубке мира за такое всегда накладывали санкции, а на Олимпиаде их не последовало. Но затем я настраивался бороться за медаль в каждой гонке, и удалось завоевать три серебра, что я до сих пор считаю великолепным результатом», – сказал Вылегжанин Metaratings.

Напомним, на Олимпиаде-2014 Вылегжанин завоевал три серебряные награды: в мужской эстафете, командном спринте и масс-старте на 50 км.

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