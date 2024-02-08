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Программу этапа КМ по лыжам в Канаде поменяли из-за отсутствия системы хронометража

Программу этапа КМ по лыжам в Канаде поменяли из-за отсутствия системы хронометража
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Официальный сайт Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщил об изменениях в программе соревнований на десятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который должен пройти с 9 по 13 февраля в канадском Канморе.

Интервальный старт, назначенный на пятницу, 9 февраля, будет заменен масс-стартом на дистанции 15 км свободным стилем (4 х 3,75 км). При этом запланированное время начала соревнований останется прежним.

Как сообщила пресс-служба FIS, причиной внесения изменений в программу стартов стала задержка поставки хронометражного оборудования.

Лидером общего зачёта Кубка мира среди мужчин по итогам девяти предыдущих этапов является норвежец Харальд Эстберг Амундсен, в общем зачёте среди женщин лидирует американка Джессика Диггинс.

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