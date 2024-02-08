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Джессика Диггинс: переживаю лучший сезон в карьере

Джессика Диггинс: переживаю лучший сезон в карьере
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Американская лыжница, олимпийская чемпионка 2018 года Джессика Диггинс рассказала о своём состоянии и высказалась о предстоящих этапах Кубка мира в Северной Америке.

«Я переживаю лучший сезон в карьере. Лето было очень трудным, но теперь с каждой следующей гонкой я чувствую себя всё лучше. Это радует. Так происходит далеко не всегда. Я никогда не воспринимаю хорошее состояние как нечто само собой разумеющееся и стараюсь получить максимальный результат.

Хочу добиться успеха любой ценой, особенно в Миннеаполисе, потому что здесь живут мои бабушка и дедушка. Они придут посмотреть на мои выступления впервые с тех пор, как мне исполнилось 19 лет. В США со мной будут все люди, которые научили меня любить лыжный спорт. Будет здорово разделить с ними это событие. К тому же, они наконец-то получат возможность увидеть лучших лыжников мира», — приводит слова Диггинс Fondo Italia.

Напомним, этап Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе (Канада) пройдёт с 9 по 13 февраля. Следом лыжники отправятся в Миннеаполис (США), где 17-18 февраля состоится следующий этап соревнований.

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