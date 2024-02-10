Кубок мира, десятый этап: во сколько начнётся мужской коньковый спринт, где смотреть

Сегодня, 10 февраля, в рамках десятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Канморе (Канада) пройдёт мужской коньковый спринт. Квалификация начнётся в 21:04, финал – в 23:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки.

Кубок мира, 10-й этап, Канмор (Канада).

Спринт, свободный стиль, мужчины. Стартовый лист

2. Эрик Вальнес (Норвегия)

4. Юхан Хегстрём (Швеция)

6. Эвен Нортуг (Норвегия)

8. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия)

10. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия)

14. Федерико Пеллегрино (Италия)

18. Эдвин Ангер (Швеция)

20. Йоханнес Клебо (Норвегия)

21. Калле Хальфварссон (Швеция)

24. Люка Шанава (Франция)

26. Бен Огден (США)

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Арена».