Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Йонна Сундлинг показала лучшее время в квалификации спринта на этапе КМ в Канморе

Шведская лыжница, олимпийская чемпионка и четырёхкратная чемпионка мира Йонна Сундлинг показала лучшее время в квалификации спринта свободным стилем на 10-м этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Она преодолела дистанцию за 2 минуты 40,23 секунды.

Второй в квалификации стала другая шведская спортсменка, Линн Сван, проигравшая соотечественнице 2,20 секунды. Замкнула тройку лидеров норвежка Кристине Ставос Шистад (+5,57).

Отметим, что американка Джессика Диггинс, текущий лидер общего зачёта Кубка мира, в квалификации показала шестое время (+6,84).

Лыжные гонки. Кубок мира. Десятый этап, Канмор

Женщины. Спринт, квалификация. Топ-6 по времени

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2:40,23.

2. Линн Сван (Швеция) — отставание 2,20 секунды.

3. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +5,57.

4. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +6,37.

5. Йоханна Хагстрём (Швеция) +6,83.

6. Джессика Диггинс (США) +6,84.