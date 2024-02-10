«Да он и на Кубке мира всем задницу надерёт». Большунов выиграл 19-ю гонку подряд

Лыжные гонки на Спартакиаде-2024 в Тюмени набирают обороты. После фееричных спринтов прошли не менее интересные скиатлоны. В мужской гонке настоящий герой Илья Семиков постарался навязать борьбу непобедимому Александру Большунову, но проиграл. У женщин Вероника Степанова в очередной уже раз доказала, что ей нет равных в дистанционных гонках.

Спартакиада – главный старт в сезоне. Но расклад сил в российских лыжных гонках от статуса соревнований не меняется. Большунов – безоговорочный фаворит в любой гонке. Он говорит, что не считает свои победы, а каждый старт для него начинается с чистого листа с мыслью только о победе. И держаться на вершине – очень сложно. Как выразилась Елена Вяльбе, «он один, а их много, и каждый норовит его победить. Он каждый раз выходит и видит стаю, которая хочет его догнать».

Любимый скиатлон Большунов выиграл в своём стиле. Сан Саныч ускорился один раз и до конца. Поддержать его отрыв смог только Илья Семиков, который внимательно следил за тем, когда же Большунов полетит к победе. Поддержать отрыв Илья смог, но о победе речь не шла. Семиков и сам признал, что на данный момент конкурировать с трёхкратным олимпийским чемпионом нереально. И не только в физических возможностях дело, но и в технике прохождения трассы.

Поддержал Семикова и Артём Мальцев, который в дикой разборке на финише обыграл Сергея Устюгова. «Учитывая, что Большунов выигрывает все гонки, видимо, он непобедим. Саня номер один не только в России, но и в мире. Он и на Кубке мира всем задницу надерёт, если нас выпустят на международные старты», — сказал Мальцев.

Сам Большунов после финиша был в отличном настроении и пошутил, что место в командном спринте с ним его партнёры по команде Архангельской области могут и в «камень, ножницы, бумага» разыграть.

Вероника Степанова Фото: ФЛГР

Женский скиатлон красиво и уверенно выиграла Вероника Степанова. Она с самого старта была в группе лидеров, после пит-стопа ушла первой и на коньковой части постепенно сбросила всех преследовательниц.

Она выкатила на стадион в одиночестве и после финиша поклонилась трибунам, поблагодарив за горячую поддержку. Вяльбе после гонки сказала, что Степанова – мегаталантливая девчонка, у которой должно быть большое будущее. Но призвала Веронику не расслабляться, чтобы и на международном уровне показывать высокие результаты.

За второе место развернулась жаркая борьба между Анастасией Кулешовой и Марией Истоминой, в которой одну десятую выиграла Анастасия. Она призналась, что хотела побороться за победу, поэтому не слишком довольна итоговым вторым местом. Истомина же сказала, что не заметила соперницу на финише, а когда увидела, было уже поздно.

В десятку сильнейших забежали две представительницы юниорской сборной – Екатерина Никитина стала седьмой, а Алина Пеклецова – девятой. И это классный результат для двух 18-летних лыжниц, которые уже в ближайшем будущем станут лидерами национальной команды.