Йоханнес Клебо стал лучшим в квалификации спринта на КМ в Канаде

Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо стал лучшим в квалификации спринта свободным стилем на десятом этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 22,87 секунды.
Второе время в квалификации показал итальянец Михаэль Хелльвегер, который уступил Клебо 0,67 секунды. Третьим стал француз Лука Шанава (+1,13).
Отметим, что лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Харальд Эстберг Амундсен стал в квалификации спринта только 12-м (+4,01).
Лыжные гонки. Кубок мира. Десятый этап, Канмор
Мужчины. Спринт, квалификация. Топ-6 по времени
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:22,87.
2. Михаэль Хелльвегер (Италия) — отставание 0,67 секунды.
3. Лука Шанава (Франция) + 1,13.
4. Лаури Вуоринен (Финляндия) + 1,51.
5. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) + 2,03.
6. Эдвин Ангер (Швеция) +2,51.