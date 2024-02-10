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Йоханнес Клебо стал лучшим в квалификации спринта на КМ в Канаде

Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо стал лучшим в квалификации спринта свободным стилем на десятом этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 22,87 секунды.

Второе время в квалификации показал итальянец Михаэль Хелльвегер, который уступил Клебо 0,67 секунды. Третьим стал француз Лука Шанава (+1,13).

Отметим, что лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Харальд Эстберг Амундсен стал в квалификации спринта только 12-м (+4,01).

Лыжные гонки. Кубок мира. Десятый этап, Канмор

Мужчины. Спринт, квалификация. Топ-6 по времени

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:22,87.

2. Михаэль Хелльвегер (Италия) — отставание 0,67 секунды.

3. Лука Шанава (Франция) + 1,13.

4. Лаури Вуоринен (Финляндия) + 1,51.

5. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) + 2,03.

6. Эдвин Ангер (Швеция) +2,51.