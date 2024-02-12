Карлссон прокомментировала свою победу в масс-старте на этапе КМ в Канморе

Шведская лыжница, чемпионка мира Фрида Карлссон прокомментировала свою победу в масс-старте классическим стилем на 10-м этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсменка на финише на 1,6 секунды опередила ставшую второй финскую лыжницу Кертту Нисканен.

«Рада, что к концу гонки у меня осталось немного сил. Это была тяжёлая дистанция. Сейчас я очень счастлива. Всё хорошо, моё тело чувствует себя отлично. Сегодня было весело бежать.

Мой план состоял в том, чтобы пройти второй спуск, а затем, на выезде, попытаться уйти в отрыв. Это было здорово. Думала, что, как только встану на равнину, встрепенусь и начну работать. Это сработало. Всё было в порядке», — приводит слова спортсменки издание Expressen.