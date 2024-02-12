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Александр Терентьев закончил выступление на Спартакиаде

Александр Терентьев закончил выступление на Спартакиаде
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Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине, двукратный победитель зимней Универсиады 2019 года российский лыжник Александр Терентьев, представляющий Архангельскую область, завершил выступление на Спартакиаде сильнейших — 2024. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Причиной отказа от дальнейших стартов называется состояние здоровья российского спортсмена.

Напомним, на соревнованиях в Тюмени, проходящих в рамках Спартакиады, Терентьев остановился на стадии 1/4 финала в спринте 9 февраля, показав в квалификации 30-е время. В скиатлоне на 20 км 10 февраля спортсмен участия не принимал. В гонке на 10 км свободным стилем, прошедшей в понедельник, 12 февраля, Терентьев был в стартовом списке, но не вышел на дистанцию.

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