«Надеюсь, Большунова не подведу». Коростелёв — об эстафете на Спартакиаде

Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о мужской эстафете на Спартакиаде сильнейших — 2024, которая состоится завтра, 13 февраля.

«Завтра побегу в одной команде с Большуновым, но без Саши Терентьева. В команде будет Горошников, Шемякин. Не знаю, как по этапам, будем смотреть. Надеюсь, мы поборемся за золото этой командой.

Я к Саше Терентьеву вчера подъезжаю на тренировке, говорю: ну что, скинемся на камень-ножницы? Он говорит, нет, место твоё, я не выиграю больше гонок. Для него Спартакиада закончена. Надеюсь, я Большунова не подведу.

Эстафеты перенесли, поэтому, скорее всего, полтинник побегу. Если бы эстафеты переносили на 16-е число, я бы задумался, потому что там ещё холодно и не очень приятно», — передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.